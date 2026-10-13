Стартовал всероссийский конкурс-премия по поддержке граждан с инвалидностью
Стартовал Всероссийский
Конкурс проходит в двух треках:
- «Люди без границ» — личные истории и достижения в самых разных сферах: от семьи и карьеры до учебы и путешествий
- «Норма жизни» — проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды.
В конкурсе важны самые разные истории: о семье и работе, творчестве и путешествиях, мечтах и любимом деле, проектах и людях, которые помогают другим.
Заявки принимаются c 9 октября до 30 ноября:
Церемония награждения состоится 22 апреля 2027 года в Московском государственном академическом театре Русская песня.
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