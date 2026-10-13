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Общество

Стартовал всероссийский конкурс-премия по поддержке граждан с инвалидностью

Стартовал Всероссийский конкурс-премия по поддержке граждан с инвалидностью «Безграничные возможности», сообщает Минтруд РФ. Это конкурс для людей с инвалидностью, которые хотят поделиться своими достижениями, и тех, кто создает условия, в которых люди с инвалидностью могут учиться, работать, заниматься любимым делом и жить своей жизнью.

Конкурс проходит в двух треках:

- «Люди без границ» — личные истории и достижения в самых разных сферах: от семьи и карьеры до учебы и путешествий

- «Норма жизни» — проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды.

В конкурсе важны самые разные истории: о семье и работе, творчестве и путешествиях, мечтах и любимом деле, проектах и людях, которые помогают другим.

Заявки принимаются c 9 октября до 30 ноября: безграничные-возможности.рф. Они могут содержать как текстовое описание истории или проекта, так и фото, видео.

Конкурс-премия проходит в два этапа: сначала региональный отбор, затем федеральный. Победителей будут определять 14 членов жюри — выдающиеся представители спорта, культуры и общественной жизни.

Церемония награждения состоится 22 апреля 2027 года в Московском государственном академическом театре Русская песня.

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