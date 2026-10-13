Как получить налоговый вычет за лечение и вернуть часть расходов, рассказал эксперт

08:28, 13 октября 2026, ПАИ

Россияне могут вернуть часть расходов на медицинские услуги с помощью налогового вычета. За обычное лечение можно получить до 19,5 тысячи рублей в год, а за дорогостоящее – вернуть 13 % от потраченной суммы. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный.

К обычному лечению относятся в том числе платные анализы и стоматологические услуги. Для дорогостоящего лечения, например сложных операций, ЭКО, имплантации или гемодиализа, ограничение по общей сумме расходов не действует. Однако возврат не может превышать сумму НДФЛ, уплаченного за соответствующий год.

Получить вычет могут налоговые резиденты России, которые платили НДФЛ в том же году, когда оплачивали медицинские услуги. Если лечение оплачивали для супруга, ребенка или родителя, понадобятся документы, подтверждающие родство.

Оформить вычет можно несколькими способами. Первый – подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию после окончания года, приложив документы из клиники. Второй – обратиться в налоговую за подтверждением права на вычет и затем оформить его через работодателя. В этом случае НДФЛ временно перестанут удерживать из зарплаты в пределах положенной суммы.

Еще один вариант – оформить вычет через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Как пояснил Куринный, для этого нужно проверить сведения о расходах на лечение, при необходимости приложить справки из клиник и указать банковский счет для возврата денег.

Некоторые медицинские организации самостоятельно передают сведения в ФНС, поэтому данные об оплате могут появиться в личном кабинете автоматически. По словам депутата, после проверки информации деньги обычно поступают на счет в течение одного-двух месяцев.