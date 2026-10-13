Гематолог рассказал, что влияет на риск тромбоза

09:21, 13 октября 2026, ПАИ

Одного лишь показателя густоты крови или результатов общего анализа недостаточно, чтобы судить о предрасположенности к тромбозам. Об этом рассказал заведующий отделением гематологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Радион Тарновский, пишет «Лента.ру».

По словам специалиста, вероятность тромбоза складывается из совокупности причин, среди которых в том числе возраст и наличие заболеваний. Также риск возрастает после крупных хирургических вмешательств и при длительном обездвиживании. Именно поэтому в послеоперационном периоде пациентам часто назначают антикоагулянты и рекомендуют начинать двигаться как можно раньше.

К другим факторам риска Радион Тарновский отнёс отдельные виды онкологических заболеваний, перенесённый тромбоз, авиаперелёты и поездки с вынужденным ограничением подвижности, беременность и послеродовой период, избыточную массу тела, курение и приём некоторых гормональных препаратов. При этом наличие даже одного из них не означает, что тромбоз обязательно возникнет, подчеркнул гематолог.

Он также предостерёг от бесконтрольного приёма аспирина или антикоагулянтов при опасениях из-за густой крови. Такие препараты имеют чёткие показания и способны увеличивать риск кровотечений.