Жительница Новоржевского района связала для бойцов СВО более 400 пар носков

15:33, 15 октября 2026, ПАИ

Жительница деревни Вёска Новоржевского района Анна Григорьева с начала специальной военной операции связала для бойцов более 400 пар носков. Об этом сообщает районная газета «Земля Новоржевская».



Фото: районная газета «Земля Новоржевская»



Фото: районная газета «Земля Новоржевская»



В период пандемии она шила маски, а с началом СВО стала вязать для военнослужащих.

Сейчас к отправке готово ещё 100 пар носков, три мешка сушёных яблок и гостинцы для бойцов, находящихся в отпуске.