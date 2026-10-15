Жительница Новоржевского района связала для бойцов СВО более 400 пар носков
Жительница деревни Вёска Новоржевского района Анна Григорьева с начала специальной военной операции связала для бойцов более 400 пар носков. Об этом сообщает районная газета «Земля Новоржевская».
В период пандемии она шила маски, а с началом СВО стала вязать для военнослужащих.
Сейчас к отправке готово ещё 100 пар носков, три мешка сушёных яблок и гостинцы для бойцов, находящихся в отпуске.
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