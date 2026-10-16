Профсоюзы Псковской области обсудили развитие санатория «Голубые озёра»

21:38, 16 октября 2026, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов провёл рабочую встречу с новым директором профсоюзного санатория «Голубые озёра» Павлом Игнатенко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

На встрече обсудили перспективы развития санаторно-курортной базы, повышение коммерческой загрузки здравницы и сохранение действующих социальных программ для членов профсоюзов.

Санаторий играет важную роль в системе оздоровления трудящихся в Псковской области. Он также пользуется спросом у отдыхающих из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов, что даёт возможности для дальнейшего развития и расширения географии гостей.

Особое внимание уделили сохранению профессионального коллектива, внедрению дополнительных оздоровительных программ и повышению привлекательности санатория для новых категорий отдыхающих.

«Наша общая задача – обеспечить устойчивое развитие санатория, сохранить его социальную направленность и при этом использовать новые возможности для привлечения отдыхающих. Важно, чтобы «Голубые озёра» оставались доступной и востребованной здравницей, где забота о здоровье людей сочетается с высоким качеством услуг», – отметил Игорь Иванов.

Председатель облсовпрофа пожелал Павлу Игнатенко успехов в новой должности и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном взаимодействии, направленном на развитие санатория и укрепление его позиций на рынке оздоровительных услуг.