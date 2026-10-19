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Общество

«Обыкновенное чудо» покажут в Пскове к 130-летию Евгения Шварца

Показ фильма «Обыкновенное чудо» пройдёт 24 октября в 15:00 в рамках проекта «Кино в Октябре», сообщили ПАИ в библиотеке имени И. И. Василёва.

Изображение: организаторы проекта

Показ реализуется в рамках сотрудничества с киноконцерном «Мосфильм». Мероприятие приурочено к 130-летию со дня рождения советского драматурга-сказочника Евгения Шварца, которое исполняется 21 октября.

Шварц создал уникальный жанр «взрослой» философской сказки. «Обыкновенное чудо» – экранизация одноимённой пьесы Шварца. По сюжету волшебник женился, остепенился и занялся хозяйством, но однажды, встретив в лесу медведя, превратил его в прекрасного юношу. Вернуть облик зверя герой сможет, если его поцелует принцесса.

Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23 или на сайте библиотеки. Организаторы просят заранее снимать бронь по тому же телефону, если планы изменились.

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