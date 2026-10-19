«Зажигая звёзды»: в Пскове пройдёт творческий фестиваль для детей-сирот

12:32, 19 октября 2026, ПАИ

Творческий фестиваль «Зажигая звёзды» пройдёт в Пскове в преддверии новогодних праздников, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Участниками станут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также воспитанники замещающих семей в возрасте от 12 до 18 лет. Они смогут показать свои способности в пяти номинациях: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Медиа» и «Рукоделие».

Заявки на заочный этап принимают до 22 ноября. Для участия нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить видеозапись выступления или фотографии работы.

Очный этап состоится в декабре в Пскове. Помимо конкурсных испытаний, финалистов ждут насыщенная досуговая и образовательная программа с мастер-классами. Кульминацией станет гала-концерт, где объявят победителей и вручат дипломы и подарки.

«В этом году у нас получилось расширить возрастную категорию. Надеемся, что проект даст ещё большему количеству детей возможность показать свой талант широкой публике, поверить в себя и свои силы. Для многих из них это первый опыт выступления на большой сцене – и очень важно, чтобы он запомнился как праздник», – отметила руководитель проекта Екатерина Зологина.

Проект реализуют при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и «Росмолодёжь. Гранты». Организаторы – Псковский молодёжный центр и Псковский городской молодёжный центр. Партнёры – министерство по социальной защите Псковской области, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, Дирекция спортивных сооружений и креативное пространство «Лофт».