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Какие лекарства опасно принимать без назначения врача, рассказал химик

Врачебная консультация перед приёмом сильнодействующих препаратов поможет избежать опасных осложнений. Об этом Газете.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Фото: ПАИ

Особенно осторожно нужно обращаться с препаратами от повышенного давления и нарушений сердечного ритма. Даже если показатели тонометра у двух людей одинаковые, это не значит, что им подойдёт одна схема лечения. Ошибка в дозировке может привести к резкому падению давления, обмороку и нарушениям сердечной деятельности.

Не стоит самостоятельно начинать приём антибиотиков при температуре или боли в горле. По одним симптомам нельзя точно определить возбудителя инфекции, а при вирусном заболевании такие лекарства не помогут. Неправильная дозировка и самовольное прекращение курса также способствуют развитию устойчивости бактерий к антибиотикам.

Осторожности требуют и гормональные препараты, в том числе системные глюкокортикостероиды. При длительном приёме организм может снижать выработку собственных гормонов. Поэтому резко прекращать лечение или самостоятельно менять дозировку опасно: в некоторых случаях дозу необходимо уменьшать постепенно.

Ошибки при приёме антикоагулянтов и антиагрегантов — препаратов для профилактики тромбов — повышают риск кровотечений. На их действие могут влиять другие лекарства и некоторые продукты питания.

Индивидуального подбора требуют психотропные и противосудорожные средства. Пропуск приёма, резкая отмена или изменение дозировки без согласования с врачом могут вызвать синдром отмены и другие осложнения.

При этом даже безрецептурные лекарства нельзя считать полностью безопасными. Обезболивающие, жаропонижающие и антигистаминные препараты следует принимать в соответствии с инструкцией. Если симптомы возвращаются или таблетки требуются постоянно, необходимо обратиться к врачу.

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