В Псковской области идёт приём заявок на звание «Заслуженный доброволец»

23:37, 19 октября 2026, ПАИ

В Псковской области идёт приём заявок на звание «Заслуженный доброволец Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в ресурсном центре «Добро.рф» в Псковской области.

Этим званием отмечают тех, кто внёс значительный личный вклад в развитие и популяризацию добровольчества в регионе. Участвовать могут граждане России, занимающиеся волонтёрской деятельностью в Псковской области не менее трёх лет.

Для участия нужно представить пакет документов, включая заверенные сведения о волонтёрской деятельности из системы «Добро.рф» и ходатайство органов местного самоуправления или руководителей организаций.

Участников оценивают по нескольким критериям: по продолжительности волонтёрской деятельности, по реализации социально значимых проектов, по вовлечению новых добровольцев и по обучению в сфере добровольчества.

Заявки принимают до 5 ноября 2026 года на электронную почту ресурсного центра rcrd60@yandex.ru. Итоги подведут до 1 декабря 2026 года. Все участники получат дипломы.

Организатор конкурса – Центр молодёжи и общественных инициатив.