Медведицы без берлоги готовятся к зиме на болотах Полистовского заповедника

11:19, 21 октября 2026, ПАИ

Научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Галапов во время осеннего полевого выезда встретил гусениц бабочки медведицы кайя (Arctia caja). Они греются на солнце среди мхов и стеблей клюквы, а вскоре отправятся на зимовку, рассказали в пресс-службе заповедника.

Гусеницы медведицы кайя покрыты густыми рыжими и чёрными волосками. Перед зимовкой они ищут укрытия в лесной подстилке, сухих стволах и трещинах коры. Там насекомые пережидают холодный сезон, а весной окукливаются. Летом из куколок появляются пёстрые бабочки, ведущие преимущественно ночной образ жизни.

Гусеницы питаются растениями, в том числе малиной, ежевикой, жимолостью, земляникой, яблоней, грушей и сливой. В экосистеме Полистовских болот они служат частью пищевой цепочки, однако из-за защитных волосков становятся добычей далеко не всех птиц и насекомоядных животных.

Владимир Галапов предупреждает, что трогать гусениц не стоит: их волоски могут вызвать раздражение кожи и дерматит.