Гостиницам и турфирмам Псковской области предлагают субсидии на оплату труда молодых сотрудников

11:28, 21 октября 2026, ПАИ

Организации туристической сферы Псковской области могут получить субсидии на оплату труда временно трудоустроенных работников в возрасте от 18 до 35 лет. Документы принимают до 1 ноября, сообщили ПАИ в региональном министерстве туризма.

Претендовать на поддержку могут гостиницы, хостелы, кемпинги, предприятия общественного питания и организации, оказывающие экскурсионные услуги. Для участия необходимо, чтобы деятельность соответствовала кодам ОКВЭД 55, 56.29 или 79.90.2.

Временное трудоустройство должно приходиться на период с мая по сентябрь. Работодатель обязан выплачивать сотрудникам зарплату не ниже среднемесячной начисленной зарплаты по соответствующему виду экономической деятельности в Псковской области.

Размер субсидии рассчитывается исходя из федерального МРОТ и страховых взносов за фактически отработанное время.

Отбор проводит министерство труда и занятости Псковской области через систему «Электронный бюджет». За дополнительной информацией можно обратиться к Марии Михайловне Подстречной по телефону 8 (8112) 29-91-15, доб. 126.