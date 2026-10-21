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Общество

Более 40 советников по воспитанию представили Псковскую область на форуме в Калининграде

Более 40 советников директоров по воспитанию вошли в делегацию Псковской области на федеральном окружном форуме «Новая философия воспитания». Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Навигаторы детства».

Фото: «Навигаторы детства»

Форум прошёл с 13 по 16 октября в Калининградской области. Он объединил более 500 участников из 11 регионов Северо-Западного федерального округа и стал площадкой для обмена опытом, поиска решений и формирования новых инициатив в сфере воспитания.

На торжественном открытии выступили заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Сергей Елисеев, директор Росдетцентра Александр Кудряшов и министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва. Они подчеркнули ключевую роль советников директоров по воспитанию в формировании ценностей у подрастающего поколения и поблагодарили педагогов за ежедневный труд.

Помимо советников, Псковскую область на форуме представили региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова, ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ Екатерина Архипова, специалист по аналитической деятельности Анна Яковлева, два муниципальных координатора и три обучающихся лидера социальной или проектной деятельности.

Фото: «Навигаторы детства»

В рамках деловой программы прошла пленарная сессия «Навигаторы детства и Росдетцентр: единый вектор развития воспитательной системы». В формате открытого диалога участники обсудили, кто задаёт вектор развития воспитания, как меняется роль советника директора по воспитанию и какие общие ценности объединяют всех. Одним из ключевых событий стала «Архитектурная мастерская», где участники разработали план дальнейшей деятельности с учётом запросов детей, инициатив родителей и предложений партнёров.

«Форум «Новая философия воспитания» – это пространство, где рождаются настоящие партнёрства: между педагогами, детьми, родителями и экспертами. Важно не только делиться опытом, но и вместе искать ответы на вызовы времени, сохраняя главное – ценность каждого ребёнка и его право быть услышанным», – отметила Юлия Колбасова.

Форум в Северо-Западном федеральном округе завершил сезон окружных форумов во втором полугодии 2026 года. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения РФ. Отметим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку всероссийскому проекту «Навигаторы детства».

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