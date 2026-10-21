Маммограф установили в Новоржевском филиале Островской межрайонной больницы

12:55, 21 октября 2026, ПАИ

Маммограф установили в филиале «Новоржевский» Островской межрайонной больницы. Кроме того, после ремонта ввели в эксплуатацию флюорограф – оборудование работает в штатном режиме. Об этом сообщает районная газета «Земля Новоржевская».



Фото: Островская межрайонная больница



Фото: Островская межрайонная больница



Фото: Островская межрайонная больница





Маммография рекомендуется женщинам старше 40 лет один раз в два года. Регулярное обследование помогает сохранить здоровье и вовремя выявить изменения.

Установлен график работы оборудования: с 08:00 до 10:00 выполняется флюорография, с 10:00 до 11:00 – маммография, с 11:00 до 14:00 – рентген.