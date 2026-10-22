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Общество

Полярное сияние над Изборско-Мальской долиной успел снять пскович

Небольшую дугу северного сияния удалось заметить в небе над Изборско-Мальской долиной в ночь с 21 на 22 октября. Наблюдениями в группе «АстроПсков» поделился астрофотограф Пётр Митрофанов.

Фото: Пётр Митрофанов

По его словам, сияние было видно в северной части неба примерно с 23:30 до 01:30. При этом оно оставалось едва заметным невооружённым глазом. Наблюдения проходили при лунной засветке и индексе геомагнитной активности Kp 3. Позже сияние полностью исчезло.

Основное внимание этой ночью Пётр Митрофанов уделил съёмке метеоров из потока Ориониды. Поэтому северное сияние он снимал преимущественно на смартфон. За ночь астрофотографу удалось заметить 12 метеоров.

Фото: Пётр Митрофанов

Добавим, что северное сияние возникает, когда заряженные частицы, поступающие от Солнца, взаимодействуют с магнитным полем Земли и попадают в верхние слои атмосферы. Там они сталкиваются с атомами и молекулами газов, которые начинают светиться. Цвет всполохов зависит от состава газа и высоты: кислород создаёт преимущественно зелёные и красные оттенки, а азот – синие и фиолетовые. Обычно сияние наблюдают ближе к полюсам, но при повышенной геомагнитной активности оно может быть заметно и намного южнее.

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