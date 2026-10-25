Генетик объяснила, можно ли предсказать продолжительность жизни

14:24, 25 октября 2026, ПАИ

Наука пока не располагает технологиями, позволяющими предсказать продолжительность жизни человека по его генетическим особенностям. Об этом заявила доктор медицинских наук, врач – лабораторный генетик медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова Ольга Щагина, пишет РИА Новости.

Однако, по словам специалиста, генетика всё же влияет на продолжительность жизни при ряде заболеваний. Так, тяжёлое моногенное заболевание, приводящее к атрофии мышц, сокращает жизнь. Да и в целом при большинстве генетических заболеваний продолжительность жизни снижена, отметила Ольга Щагина.

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