Псковичам рассказали, где следить за новостями медицины
Оперативно узнавать о работе медицинских организаций, профилактике заболеваний, новых возможностях лечения и важных изменениях в системе здравоохранения помогают официальные госпаблики министерства здравоохранения Псковской области и подведомственных ему учреждений. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.
Важное направление работы – реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который предусматривает модернизацию первичного звена здравоохранения, обновление медицинской инфраструктуры, развитие профилактики, диагностики и лечения заболеваний. О ходе этих изменений и результатах региональных мероприятий также можно узнавать из госпаблика министерства здравоохранения Псковской области: vk.ru/zdrav_pskov.
Более подробно узнать о работе конкретных медицинских организаций, их специалистах, отделениях и доступных услугах помогут госпаблики подведомственных учреждений министерства. Они ориентированы на разные категории жителей: пациентов многопрофильных и специализированных больниц, посетителей поликлиник, доноров, будущих медицинских работников.
Многопрофильные учреждения
Госпаблики крупных больниц помогут пациентам и их близким узнать о работе отделений, возможностях диагностики и лечения, медицинских мероприятиях и рекомендациях специалистов.
- Псковская областная клиническая больница: vk.ru/pskovokb.
- Детская областная клиническая больница: vk.ru/pskovdokb.
- Псковская областная инфекционная клиническая больница: vk.ru/pskoblinf.
Специализированные учреждения
Здесь можно найти информацию о профильной медицинской помощи, профилактике заболеваний, работе специалистов и мероприятиях для пациентов.
- Псковский клинический перинатальный центр: vk.ru/perinatal_pskov.
- Псковский областной клинический онкологический диспансер: vk.ru/public216366938.
- Кожно-венерологический диспансер Псковской области: vk.ru/pskovkvd.
- Псковский госпиталь для ветеранов войн: vk.ru/public216837857.
- Противотуберкулёзный диспансер: vk.ru/tubpskov.
- Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии: vk.ru/pskovobl_cpn.
Поликлинические отделения
Пациенты и родители юных псковичей могут следить за объявлениями поликлиник, изменениями в их работе, профилактическими осмотрами и мероприятиями для детей и взрослых.
- Псковская городская поликлиника: vk.ru/polic_pskov.
- Псковская детская городская поликлиника: vk.ru/club182417034.
Скорая помощь и донорство
Госпаблики рассказывают о работе экстренной медицинской службы, правилах оказания первой помощи, донорстве крови и потребностях службы крови. Здесь также можно узнать, как стать донором и принять участие в донорских акциях.
- Псковская станция скорой медицинской помощи: vk.ru/smppskov.
- Станция переливания крови Псковской области: vk.ru/spk60.
Стоматологические учреждения
На страницах стоматологических поликлиник публикуются новости учреждений, информация для пациентов и рекомендации по профилактике заболеваний полости рта.
- Стоматологическая поликлиника Псковской области: vk.ru/gauz_stoma.
- Великолукская стоматологическая поликлиника: vk.ru/stomatologiavl.
Межрайонные больницы
Для жителей муниципалитетов это возможность следить за работой местных больниц, узнавать о доступной медицинской помощи, профилактических мероприятиях, новых специалистах и обновлении оборудования.
- Псковская межрайонная больница: vk.ru/pskovmb.
- Невельская межрайонная больница: vk.ru/club218302944.
- Островская межрайонная больница: vk.ru/ostrovmb.
- Порховская межрайонная больница: vk.ru/public218338614.
Медицинское образование
Абитуриенты и их родители могут узнать о правилах поступления, специальностях и обучении, а студенты – следить за практикой, мероприятиями и жизнью колледжей.
- Псковский медицинский колледж: vk.ru/pmk_pskov.
- Великолукский медицинский колледж: vk.ru/vmedook.
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