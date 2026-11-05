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Общество

Псковичам рассказали, где следить за новостями медицины

Оперативно узнавать о работе медицинских организаций, профилактике заболеваний, новых возможностях лечения и важных изменениях в системе здравоохранения помогают официальные госпаблики министерства здравоохранения Псковской области и подведомственных ему учреждений. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: ПАИ

Важное направление работы – реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который предусматривает модернизацию первичного звена здравоохранения, обновление медицинской инфраструктуры, развитие профилактики, диагностики и лечения заболеваний. О ходе этих изменений и результатах региональных мероприятий также можно узнавать из госпаблика министерства здравоохранения Псковской области: vk.ru/zdrav_pskov.

Более подробно узнать о работе конкретных медицинских организаций, их специалистах, отделениях и доступных услугах помогут госпаблики подведомственных учреждений министерства. Они ориентированы на разные категории жителей: пациентов многопрофильных и специализированных больниц, посетителей поликлиник, доноров, будущих медицинских работников.

Многопрофильные учреждения

Госпаблики крупных больниц помогут пациентам и их близким узнать о работе отделений, возможностях диагностики и лечения, медицинских мероприятиях и рекомендациях специалистов.

  • Псковская областная клиническая больница: vk.ru/pskovokb.
  • Детская областная клиническая больница: vk.ru/pskovdokb.
  • Псковская областная инфекционная клиническая больница: vk.ru/pskoblinf.

Специализированные учреждения

Здесь можно найти информацию о профильной медицинской помощи, профилактике заболеваний, работе специалистов и мероприятиях для пациентов.

  • Псковский клинический перинатальный центр: vk.ru/perinatal_pskov.
  • Псковский областной клинический онкологический диспансер: vk.ru/public216366938.
  • Кожно-венерологический диспансер Псковской области: vk.ru/pskovkvd.
  • Псковский госпиталь для ветеранов войн: vk.ru/public216837857.
  • Противотуберкулёзный диспансер: vk.ru/tubpskov.
  • Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии: vk.ru/pskovobl_cpn.

Поликлинические отделения

Пациенты и родители юных псковичей могут следить за объявлениями поликлиник, изменениями в их работе, профилактическими осмотрами и мероприятиями для детей и взрослых.

  • Псковская городская поликлиника: vk.ru/polic_pskov.
  • Псковская детская городская поликлиника: vk.ru/club182417034.

Скорая помощь и донорство

Госпаблики рассказывают о работе экстренной медицинской службы, правилах оказания первой помощи, донорстве крови и потребностях службы крови. Здесь также можно узнать, как стать донором и принять участие в донорских акциях.

  • Псковская станция скорой медицинской помощи: vk.ru/smppskov.
  • Станция переливания крови Псковской области: vk.ru/spk60.

Стоматологические учреждения

На страницах стоматологических поликлиник публикуются новости учреждений, информация для пациентов и рекомендации по профилактике заболеваний полости рта.

  • Стоматологическая поликлиника Псковской области: vk.ru/gauz_stoma.
  • Великолукская стоматологическая поликлиника: vk.ru/stomatologiavl.

Межрайонные больницы

Для жителей муниципалитетов это возможность следить за работой местных больниц, узнавать о доступной медицинской помощи, профилактических мероприятиях, новых специалистах и обновлении оборудования.

  • Псковская межрайонная больница: vk.ru/pskovmb.
  • Невельская межрайонная больница: vk.ru/club218302944.
  • Островская межрайонная больница: vk.ru/ostrovmb.
  • Порховская межрайонная больница: vk.ru/public218338614.

Медицинское образование

Абитуриенты и их родители могут узнать о правилах поступления, специальностях и обучении, а студенты – следить за практикой, мероприятиями и жизнью колледжей.

  • Псковский медицинский колледж: vk.ru/pmk_pskov.
  • Великолукский медицинский колледж: vk.ru/vmedook.

Подписывайтесь на госпаблики министерства – получайте полезную информацию из первых рук и будьте в курсе возможностей медицинской помощи в регионе.

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