Три псковских школьника стали призёрами всероссийского конкурса «Большая перемена»

15:21, 05 ноября 2026, ПАИ

Трое десятиклассников из Пскова стали лауреатами II и III степени Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об итогах финала флагманского проекта «Движения первых» сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Финальные испытания прошли во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Они собрали 1 500 старшеклассников из более чем 70 регионов России. Участников ждала насыщенная просветительская программа: мастер-классы, тренинги и встречи с экспертами. Ребятам предстояло продемонстрировать не только знания, но и умение мыслить, работать в команде и отстаивать собственные идеи.



Фото: Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max





Псковскую область на конкурсе представили активисты регионального отделения «Движения первых». Дипломы II степени и по 200 тысяч рублей получили Алёна Безбородова из лицея «Развитие» и Дмитрий Яковлев из Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Диплом III степени и 100 тысяч рублей завоевал Эмиль Варданян из гуманитарного лицея.

«Особая гордость – наши победители», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также поблагодарил педагогов, наставников и семьи школьников за поддержку и помощь в подготовке к финалу. Он напомнил, что ещё в августе встречался с полуфиналистами конкурса в Печорах, и уже тогда отметил их целеустремлённость и желание менять мир к лучшему.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».