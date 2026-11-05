Псковича заключили под стражу за избиение женщины до смерти

17:03, 05 ноября 2026, ПАИ

Суд заключил под стражу псковича, обвиняемого в убийстве, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

По версии следствия, 2 ноября во время распития алкоголя между 30-летним псковичом и местной жительницей произошла ссора на бытовой почве. Во время конфликта мужчина множество раз ударил женщину руками и ногами по голове и телу. В результате этого жительница Пскова скончалась.

Пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ. В судебном заседании он просил отправить его под домашний арест по месту проживания его матери, указав, что скрываться от следствия и суда не намерен.

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела по Пскову СУ СК России по Псковской области и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 1 января 2027 года включительно.