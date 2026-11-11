Около двух тысяч индивидуальных находок обнаружили археологи в Пскове за сезон

16:17, 11 ноября 2026, ПАИ

Археологический сезон 2026 года в Пскове оказался значительно насыщеннее предыдущего: в завершившемся году в городе обнаружили около двух тысяч индивидуальных находок, тогда как в прошлом году их было порядка 300. Об этом рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 ноября.

По её словам, площадь раскопок также выросла – с 120 квадратных метров в прошлом году до чуть менее двух тысяч квадратных метров в этом. Она уточнила, что речь идёт об индивидуальных находках, тогда как массового материала в разы больше.

Археологический сезон 2026 года в Псковской области официально завершён. Одни из самых масштабных раскопок в этом году проходили на месте бывшего Белорусского (старого) рынка. Общая площадь работ на этом объекте превышает 300 квадратных метров.