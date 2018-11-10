Условия содержания задержанных проверили общественники в дедовичском изоляторе

20:42, 09 ноября 2018, ПАИ

Член общественного совета при УМВД России по Псковской области Наталья Васильева и представители общественной наблюдательной комиссии региона Игорь Романов и Николай Червяков проверили соблюдение условий содержания задержанных в изоляторе временного содержания в МО МВД России «Дедовичский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В ходе проверки общественники осмотрели камеры, помещения для встреч с адвокатом и следователем, дворик для прогулки, ознакомились документацией. Их интересовало также наличие в камерах необходимой мебели, постельных принадлежностей, художественной литературы. Особое внимание проверяющие обратили на соблюдение санитарных норм и норм безопасности в ИВС.

Удалось проверяющим пообщаться и с задержанными за административные правонарушения. Ни претензий, ни жалоб по поводу условий содержания от этих граждан не поступило.

Свое посещение общественники завершили беседой с начальником МО МВД России «Дедовический» полковником полиции Александром Семеновым. По результатам проверки было отмечено, что условия содержания задержанных лиц в изоляторе временного содержания соответствуют всем требованиям нормативных актов, утвержденных российским законодательством.