Зверь, который не пускал грешников в рай: псковские археологи рассказали о самых необычных находках сезона

12:12, 18 августа 2026, ПАИ

Псковские археологи в первом полугодии 2026 года провели масштабные исследования на Завеличье и Запсковье. Среди находок – редкая фигурка псковского зайчика, фантастический левкротель, княжеские печати, западноевропейские монеты, украшения, предметы ремесла и немецкие подземные коммуникации времён оккупации, пишет «АиФ-Псков».

Одним из самых интересных мест стали Ольгинские раскопы на Завеличье. Здесь археологи обнаружили остатки Ильинского монастыря, в том числе бывшие монашеские кельи, следы богатой застройки и каменную дорогу XII века.

Особенно удивил девятый Ольгинский раскоп, где находился немецкий двор. Судя по находкам, его постояльцы не скучали: археологи обнаружили огромное количество фрагментов белоглиняных курительных трубок и мунштуков, винную и пивную посуду, игральные кости. Для сравнения: ранее под окнами сыновей купца Поганкина в Пскове нашли около двух тысяч подобных трубок.

Но среди находок есть и гораздо более древние артефакты. Специалисты обнаружили фигурку псковского зайчика, серебряные западноевропейские монеты, подвеску со знаком Рюриковичей, роговой предмет с аналогичными знаками и посеребрённый браслет.

Отдельное внимание археологов привлекла переделанная из перстня подвеска с изображением левкротеля – фантастического зверя, который, согласно средневековым представлениям, не пускал грешников в рай.

Среди других находок – фибулы, бубенчики, височное кольцо, поясная накладка, костяные предметы, гребень, наконечник стрелы, свинцовые нательные кресты и небольшие свинцовые печати. Их предназначение до сих пор остаётся загадкой: специалисты насчитывают шесть версий, но единого мнения пока нет.

Археологи также нашли два фрагмента стеклянных перстней – жёлтый и синий. Для Пскова такие изделия считаются редкостью. Исследователи планируют установить происхождение стекла: не исключено, что оно имеет византийские корни.

Находки позволили сделать вывод, что территория была не просто богатой усадьбой, а активно развивавшимся районом, где жили в том числе иностранцы. Об этом говорят многочисленные западноевропейские монеты и предметы, связанные с торговлей и ремеслом.

Не менее необычные находки сделали на Запсковье. На улице Олега Кошевого археологи обнаружили под фундаментом бывшего дома систему канализации, которую построили немцы во время оккупации Пскова. Трубы изготовила немецкая компания, существовавшая с 1889 по 1947 год.

Исследователи предположили, что в стоявшем здесь здании мог располагаться немецкий штаб или другой важный стратегический объект. Рядом нашли немецкую пивную бутылку.

А на улице Школьной археологи вновь вернулись к истории семейного клада, обнаруженного здесь ещё в 2000 году. В нём находились серебряная посуда, позолоченный чайник с ситечком, ложки и солонка с выгравированной датой 25 августа 1917 года.

По версии специалистов, набор мог быть семейным подарком. Владельцы, вероятно, покинули дом вскоре после революционных событий, рассчитывая когда-нибудь вернуться. Однако спрятанная посуда дождалась не хозяев, а археологов.

На улице Леона Поземского нашли фрагменты каменных подвалов XVII века и богатую усадьбу XIII столетия. Среди наиболее значимых находок – княжеская печать князя Михаила, которая может свидетельствовать о связи владельца усадьбы с княжеским двором.

Есть находки и из погребений. На углу улиц Волкова и Труда обнаружили захоронение XI века. Ещё одно богатое погребение, преимущественно женское, нашли неподалёку от ресторана «Мажор». В нём сохранились шейные украшения из стеклянного бисера, а в мужской части – позолоченная, предположительно золотая, монета-подвеска XI века.

Кроме того, археологи обнаружили остатки печей-каменок, часть личной печати, пуговицы XVIII века, пряжку и шведские медные монеты XVII века.

Ранее сообщалось, что археологические раскопки на месте старого рынка в Пскове охватят более 300 квадратных метров.