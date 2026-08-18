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Общество

В Печорском районе развивают туробъект с привлечением льготного кредитования

Базу отдыха «Хуторок» в Печорском районе планируют расширять с использованием действующих мер поддержки туристической отрасли, в том числе льготного кредитования объектов инфраструктуры. Об этом в соцсетях сообщила министр туризма Псковской области Марина Егорова.

Фото: страница Марины Егоровой

Во время рабочего визита в район министр посетила развивающийся туристический объект, расположенный на берегу озера Тиглицкое в окружении хвойного леса.

Инвестор сейчас работает над увеличением номерного фонда и повышением уровня сервиса. В планах – открыть на территории ресторан, создать площадки для проведения мероприятий и дополнительные возможности для отдыха гостей.

Сегодня на базе уже работают комфортные коттеджи и гостиничный комплекс, оборудованы зоны барбекю и бани. Также действует круглогодичный пункт проката.

По словам Марины Егоровой, инвестор намерен продолжать развитие объекта. Дополнительные возможности для этого создают действующие в регионе меры поддержки туристической отрасли, включая льготное кредитование строительства и развития инфраструктуры.

Ранее о такой мере поддержки туристических проектов в Псковской области рассказывал губернатор Михаил Ведерников.

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