Чистые тротуары и ухоженные дороги: глава Пскова отметил ежедневную работу городских служб

10:05, 18 августа 2026, ПАИ

О работе коммунальных служб Пскова рассказал глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ. Он отметил, что даже в выходные, когда большинство отдыхает, специалисты продолжают работать, чтобы будни псковичей были приятнее.



Фото: из канала главы Пскова Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала главы Пскова Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала главы Пскова Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала главы Пскова Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала главы Пскова Бориса Елкина в мессенджере МАХ









«За каждым чистым тротуаром, ухоженным участком дороги и зелёной зоной стоит слаженная работа техники и людей. Именно благодаря им город остаётся уютным и комфортным для прогулок и поездок», – написал Борис Елкин.

Глава Пскова обратил внимание, что специалисты ежедневно приводят в порядок городские территории: косят траву, подметают улицы и тротуары, убирают мусор, приводят в порядок дорожные знаки, остановки и выполняют множество других важных задач.