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Общество

Псковичам разъяснили порядок вызова аварийных служб через «Госуслуги Дом»

Жители Псковской области могут оперативно сообщать об авариях и бытовых неполадках в многоквартирных домах через мобильное приложение «Госуслуги Дом». В сервисе предусмотрено несколько способов реагирования в зависимости от характера проблемы, сообщили в пресс-службе приложения.

Изображение: «Госуслуги Дом»

Если в доме произошла авария – прорыв трубы, запах газа, отключение света или сломанный лифт, на главном экране приложения предусмотрена кнопка «Авария». При её нажатии отображается номер телефона аварийно-диспетчерской службы конкретного дома, который управляющая организация внесла в ГИС ЖКХ. Звонок по этому номеру – самый быстрый способ вызвать аварийную бригаду.

Для неаварийных ситуаций, таких как грязь в подъезде, неисправный доводчик на двери или переполненные контейнеры, предназначен раздел «Заявки» – «Новая заявка». В обращении можно описать проблему и приложить фото или видео.

Если проблема касается всего дома, при составлении заявки необходимо поставить галочку «Коллективная заявка». Другие жильцы смогут присоединиться к обращению. Когда заявку поддержит хотя бы один сосед, её можно направлять в управляющую организацию. Коллективные обращения имеют больший вес и реже остаются без внимания.

Все заявки фиксируются в системе, имеют официальный статус и не могут быть потеряны. Статус каждого обращения можно отслеживать в приложении. По данным Минцифры России, приложением «Госуслуги Дом» пользуются более 1,5 миллиона человек, а ежемесячно через него передаётся более 100 тысяч заявок в управляющие организации.

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