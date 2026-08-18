Михаил Ведерников оценил благоустройство деревни Переслегино в Великолукском районе

10:26, 18 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил деревню Переслегино Великолукского района в рамках рабочей поездки в южные районы области. Глава региона ознакомился с проектами ТОС «Старый дворик» и осмотрел новую спортивную площадку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Вместе с губернатором проекты осмотрели председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, областные депутаты Андрей Козлов и Олег Савельев, вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз, руководитель муниципального округа и другие официальные лица.

Представитель ТОС Мария Лычкова рассказала, что в великолукской деревне Переслегино местные жители реализуют проекты на четырёх территориях. С 2024 по 2026 год ТОС «Старый дворик» в рамках регионального конкурса проектов ТОС и конкурса инициативных проектов выиграл различные гранты на общую сумму около 8,4 миллиона рублей.

Одно из знаковых, памятных мест населённого пункта – братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 году. Губернатор и другие официальные лица почтили память воинов, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны за свободу страны. На благоустройство мемориала активисты направили около 1,1 миллиона рублей – обновили тротуар, заменили мемориальные плиты и ограждение, спилили аварийные деревья. На воинском захоронении установлены скульптура солдата, поклонный крест и 12 мемориальных плит с именами героев.

Второй проект – будущий сквер памяти участников боевых действий всех локальных конфликтов. Территория уже подготовлена, проложены пешеходные дорожки, в ближайшее время планируется высадка туй. Открытие сквера запланировано на сентябрь, после установки памятного знака и скамеек.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области





Также представитель ТОС Мария Лычкова показала губернатору благоустроенную территорию возле пожарного водоёма. Здесь установлено видеонаблюдение, вскоре появятся беседка и малые архитектурные формы. Инициативная группа ТОС за счёт собственных средств обустроила здесь «Усадьбу кошачьих»: построены домики для бездомных животных. Активисты заботятся о состоянии здоровья животных, занимаются вопросами стерилизации.

Ещё одним проектом ТОС стала входная группа Переслегинского сельского дома культуры. В рамках инициативного проекта был выполнен ремонт центральной входной группы и трёх запасных выходов, обновлён фасад.

Сам ДК был капитально отремонтирован в 2022 году по национальному проекту «Культура». В обновлённом актовом зале губернатор пообщался с детьми, которые репетировали творческую программу ко Дню российского флага. Ребята рассказали, что заниматься в новых условиях стало намного комфортнее. В Доме культуры работают два коллектива со званием «Народный самодеятельный коллектив» – хор русской песни «Ивушки» и вокальный ансамбль «Соловушка».



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области





Завершился визит осмотром новой умной спортивной площадки, оборудованной в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». На приобретение оборудования было направлено почти 12 миллионов рублей из федерального бюджета. Специальные таблички с QR-кодами позволят выстроить индивидуальную тренировку, проследить за правильностью выполнения упражнений.

Площадку установили по обращению местной жительницы, которое она озвучила на личном приёме граждан по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас работы завершаются. Воркаут-площадка и тренажёры уже пользуются популярностью у местных ребят. Дети поделились с губернатором впечатлениями от новой площадки, отметив её удобство и функциональность.