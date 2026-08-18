Великолукские врачи спасли пациента с 80-процентным стенозом сонной артерии

10:54, 18 августа 2026, ПАИ

Своевременная помощь и работа врачей Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы помогли спасти 69-летнего жителя Куньинского района. Об этом случае сообщается на странице клиники в соцсетях.

8 августа мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия: появилась выраженная слабость в правых конечностях, из-за чего он не мог самостоятельно передвигаться. Александр Иванович вовремя обратился за экстренной медицинской помощью и был госпитализирован.

Уже в день поступления пациенту провели тромболитическую терапию.

Однако утром 10 августа состояние мужчины вновь ухудшилось – перестала двигаться левая нога. Врачи оперативно провели необходимые обследования, в том числе диагностическую церебральную ангиографию. Исследование показало стеноз правой внутренней сонной артерии до 80%.

Чтобы восстановить кровоток, специалисты имплантировали в поражённый участок артерии стент.

Сейчас состояние пациента оценивается как хорошее. Он самостоятельно себя обслуживает и проходит восстановительное лечение. В программу реабилитации входят лечебная физкультура, эрготерапия и массаж. Мужчина уже готовится к выписке.

«Когда мне стало плохо, я очень испугался, но врачи быстро приняли все необходимые меры. Спасибо за профессионализм, внимание и заботу. Сейчас я чувствую себя намного лучше и уже готовлюсь вернуться домой», – рассказал пациент, поблагодарив врачей и медицинский персонал за помощь.

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