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Общество

Организации сферы ЖКХ Псковской области продолжают переходить в МАХ

67 организаций ЖКХ Псковской области уже создали каналы на площадке национального мессенджера МАХ. Жители региона могут получать самую актуальную информацию от ресурсоснабжающих организаций, своих управляющих организаций и региональных операторов.

Фото: ПАИ

В министерстве регионального контроля и надзора Псковской области отметили, что информационные каналы создаются для оперативного информирования о новостях, планах, проводимых работах и мероприятиях, что безусловно улучшает качество обслуживания и делает общение коммунальщиков и потребителей их услуг более удобным.

Одними из первых список созданных каналов пополнили само министерство регионального контроля и надзора региона, а также крупные ресурсоснабжающие организации и региональные операторы ТКО и капитального ремонта.

Подписаться, чтобы быть в курсе важных событий, можно по этим ссылкам:

  • Министерство регионального контроля и надзора – https://max.ru/id6027198197_gos
  • Фонд капитального ремонта – https://max.ru/id6027999260_biz
  • АО «Псковэнергосбыт» – https://max.ru/id6027084016_biz
  • Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» – https://max.ru/id6027047825_gos
  • Муниципальное предприятие Пскова «ПТС» – https://max.ru/id6027044260_gos
  • ООО «Экогрупп» – https://max.ru/id6025052918_biz
  • МУП «Тепловые сети» Великих Лук – https://max.ru/id6025006630_gos
  • Муниципальное предприятие «Водоканал» Великих Лук – https://max.ru/id6025001060_gos
  • ООО «Газресурс» – https://max.ru/id6027140101_biz
  • ООО «Газпром Теплоэнерго Псков» – https://max.ru/id6027069804_biz

Полный перечень организаций с адресами их каналов в МАХ размещён на сайте надзорного органа или в чат-боте министерства регионального контроля и надзора Псковской области. В ведомстве уточнили, что информация актуализируется по мере поступления.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
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