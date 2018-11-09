Российские хоккеисты обыграли шведов

19:01, 10 ноября 2018, ПАИ

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции во втором матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла, который проходит в Финляндии. Как пишет РИА Новости, встреча в Хельсинки завершилась со счетом 4:1.

На 31-й минуте матча гол забил Андрей Кузьменко, на 39-й - Евгений Кетов, на 51-й – вновь Андрей Кузьменко, на 59-й - Андрей Локтионов. У шведов отличится Якоб Лиля, отправивший шайбу в ворота россиян на 46-й минуте игры.

Для россиян эта победа стала второй на турнире. 11 ноября сборная России сыграет с командой Чехии.