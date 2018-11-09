0
18:05
Александра Савенкова выдвинута на «Народное признание - 2018» в номинации «Рекорд»
17:57
В Пскове стартует флешмоб, посвященный матчу за звание чемпиона мира по шахматам
10:24
Объявлен аукцион на реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове
17:56
Сделать из своего ребенка «крепыша» можно будет в клубе S-Fitness 8 ноября
11:39
Завершилось первенство Псковской области по шахматам среди юношей и девушек
10:53
В Великих Луках стартовал муниципальный этап Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора
09:40
Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Осень — 2018» стартует 3 ноября
Еще новости
Спорт

Российские хоккеисты обыграли шведов

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции во втором матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла, который проходит в Финляндии. Как пишет РИА Новости, встреча в Хельсинки завершилась со счетом 4:1.

На 31-й минуте матча гол забил Андрей Кузьменко, на 39-й -  Евгений Кетов, на 51-й – вновь Андрей Кузьменко, на 59-й -   Андрей Локтионов. У шведов отличится Якоб Лиля, отправивший шайбу в ворота россиян на 46-й минуте игры.

Для россиян эта победа стала второй на турнире. 11 ноября сборная России сыграет с командой Чехии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александра Савенкова выдвинута на «Народное признание - 2018» в номинации «Рекорд»
09 ноября 2018
Александра Савенкова выдвинута на «Народное признание - 2018» в номинации «Рекорд»
В Пскове стартует флешмоб, посвященный матчу за звание чемпиона мира по шахматам
09 ноября 2018
В Пскове стартует флешмоб, посвященный матчу за звание чемпиона мира по шахматам 1
Объявлен аукцион на реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове
08 ноября 2018
Объявлен аукцион на реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове
Сделать из своего ребенка «крепыша» можно будет в клубе S-Fitness 8 ноября
06 ноября 2018
Сделать из своего ребенка «крепыша» можно будет в клубе S-Fitness 8 ноября
Завершилось первенство Псковской области по шахматам среди юношей и девушек
05 ноября 2018
Завершилось первенство Псковской области по шахматам среди юношей и девушек
В Великих Луках стартовал муниципальный этап Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора
05 ноября 2018
В Великих Луках стартовал муниципальный этап Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора
Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Осень — 2018» стартует 3 ноября
03 ноября 2018
Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Осень — 2018» стартует 3 ноября
«Бронзу» завоевал пскович на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою среди юношей
30 октября 2018
«Бронзу» завоевал пскович на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою среди юношей

Идет загрузка...