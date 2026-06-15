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Спорт

Первенство Псковской области по плаванию стартует 16 июня

Летнее первенство Псковской области по плаванию стартует в спортивном комплексе «Олимп» завтра, 16 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».

Афиша: СШОР «Барс»

В соревнованиях примут участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» и пловцы из Великих Лук.

Турнир продлится четыре дня – с 16 по 19 июня. Старт запланирован в 08:15.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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