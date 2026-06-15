Первенство Псковской области по плаванию стартует 16 июня

16:14, 15 июня 2026, ПАИ

Летнее первенство Псковской области по плаванию стартует в спортивном комплексе «Олимп» завтра, 16 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».

В соревнованиях примут участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» и пловцы из Великих Лук.

Турнир продлится четыре дня – с 16 по 19 июня. Старт запланирован в 08:15.

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