Поездка за экстримом: псковский пловец оценил плацкарт в китайском поезде

12:19, 16 июня 2026, ПАИ

Псковский спортсмен, путешественник Марк Мордовцев опубликовал обзор поезда в Китае на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В плацкарте играет музыка, кабинки совсем маленькие и в каждой по шесть коек.

Несмотря на это, Марк Мордовцев остался доволен: «Мне очень понравилось, классно. Ехать сутки до Пекина. И безопасность превыше всего», – сказал он.

Спортсмен добирался до 21-го Международного экстремального заплыва через реку Хуанхэ, где планировалось участие сильнейших спортсменов мира.