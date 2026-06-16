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Общество

Поездка за экстримом: псковский пловец оценил плацкарт в китайском поезде

Псковский спортсмен, путешественник Марк Мордовцев опубликовал обзор поезда в Китае на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В плацкарте играет музыка, кабинки совсем маленькие и в каждой по шесть коек.

Несмотря на это, Марк Мордовцев остался доволен: «Мне очень понравилось, классно. Ехать сутки до Пекина. И безопасность превыше всего», – сказал он.

Спортсмен добирался до 21-го Международного экстремального заплыва через реку Хуанхэ, где планировалось участие сильнейших спортсменов мира.

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