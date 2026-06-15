Пскович победил в Кубке России среди детей на фестивале «Таврелия» в Краснодарском крае

17:24, 15 июня 2026, ПАИ

Пскович Игорь Наумов успешно выступил на интеллектуальном фестивале «Таврелия», который завершился в пансионате «Шепси» в Краснодарском крае. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области





Фестиваль «Таврелия» ежегодно включает не только турниры по таврелям и шахматам, но и различные соревнования по физическим активностям и интеллектуальным играм. Псковскую область в этом году представлял Игорь Наумов из Пскова.

Спортсмен стал победителем Кубка России среди детей в средней группе. В индивидуальном зачёте Наумов также занял третье место в фестивальном турнире по шахматам и первое место в турнире по решению задач по таврелям. В командном зачёте он завоевал золотую медаль и бронзу во всероссийском турнире по парным таврелям.

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