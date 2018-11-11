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Общество

Санитарный месяц отменяется в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в этом году отменяется «санитарный ноябрь». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

По ее словам, неотложные хозяйственные и ремонтные работы, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока, в музее-усадьбе «Михайловское» запланированы на 13—16 ноября.

При этом мемориальные усадьбы «Петровское» и «Тригорское» будут закрыты для посетителей соответственно с 20 по 23 и с 28 по 30 ноября.

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