Санитарный месяц отменяется в «Михайловском»

09:57, 11 ноября 2018, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в этом году отменяется «санитарный ноябрь». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

По ее словам, неотложные хозяйственные и ремонтные работы, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока, в музее-усадьбе «Михайловское» запланированы на 13—16 ноября.

При этом мемориальные усадьбы «Петровское» и «Тригорское» будут закрыты для посетителей соответственно с 20 по 23 и с 28 по 30 ноября.