Мухаммад Шехов рассказал о поединке с венесуэльцем Эрни Бетанкуром

18:15, 16 июня 2026, ПАИ

Недавно на турнире RCC Boxing Promotions великолукский боксёр Мухаммад Шехов одержал победу над венесуэльцем Эрни Бетанкуром. Великолучанин в эфире программы «Лики Лук» на «Первом Псковском» рассказал о подготовке к победному поединку в Екатеринбурге.

Благодаря этому результату Шехов стал официальным обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе.

По словам спортсмена, во многом своей победе он обязан тщательной подготовке перед боем. Тренировочный процесс включал в себя два этапа: сборы в горах для развития функциональных качеств и непосредственно боевую подготовку со спарринг-партнёрами. Шехов отметил, что организм показал состояние пиковой формы, а сил после завершения боя оставалось достаточно.

В интервью Мухаммад Шехов также признал, что в ходе поединка иногда отходил от тренерских установок из-за азарта, однако подчеркнул, что команде удавалось возвращать его к нужной тактике.

«Это же бокс, характер. Нервишки чуть-чуть играют. Хочется подраться, показать что-то. С одной стороны, это хорошо, что готов на всё ради победы. С другой – не очень хорошо, когда работаешь не по плану», – отметил боксёр.