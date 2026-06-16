Схему движения на перекрёстке Рижского и Рокоссовского могут изменить в Пскове
Вопрос изменения схемы движения на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского рассмотрели на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.
Причина – большой трафик в часы пик и предстоящая сдача новых домов в жилом комплексе, что дополнительно увеличит транспортный поток.
Среди вариантов – расширение проезжей части. Как уточнил Борис Елкин, специалисты выберут подходящую сторону с учётом расположения коммуникаций.
Изменение схемы на этом участке направлено на улучшение пропускной способности и снижение числа заторов, которые возникают в часы пик.
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