Схему движения на перекрёстке Рижского и Рокоссовского могут изменить в Пскове

18:00, 16 июня 2026, ПАИ

Вопрос изменения схемы движения на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского рассмотрели на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Причина – большой трафик в часы пик и предстоящая сдача новых домов в жилом комплексе, что дополнительно увеличит транспортный поток.

Среди вариантов – расширение проезжей части. Как уточнил Борис Елкин, специалисты выберут подходящую сторону с учётом расположения коммуникаций.

Изменение схемы на этом участке направлено на улучшение пропускной способности и снижение числа заторов, которые возникают в часы пик.