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Общество

Схему движения на перекрёстке Рижского и Рокоссовского могут изменить в Пскове

Вопрос изменения схемы движения на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского рассмотрели на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: Арсений Тимашов / ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Причина – большой трафик в часы пик и предстоящая сдача новых домов в жилом комплексе, что дополнительно увеличит транспортный поток.

Среди вариантов – расширение проезжей части. Как уточнил Борис Елкин, специалисты выберут подходящую сторону с учётом расположения коммуникаций.

Изменение схемы на этом участке направлено на улучшение пропускной способности и снижение числа заторов, которые возникают в часы пик.

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Схему движения на перекрёстке Рижского и Рокоссовского могут изменить в Пскове

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