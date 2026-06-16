Выставка архивных документов о Пушкине откроется в Пскове

18:51, 16 июня 2026, ПАИ

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает на открытие выставки архивных документов «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

В основе экспозиции высококачественные, художественно оформленные копии архивных документов из фондов Государственного архива Псковской области и его научно-справочной библиотеки, рассказывающие о предках Александра Пушкина, о его пребывании на Псковской земле, об увековечении памяти поэта. На выставке также представлены императорские указы, формулярные списки, ревизские сказки, метрические книги, письма, а также документы о предании тела поэта земле в Святогорском монастыре. Особое внимание уделено окружению поэта во время его ссылки в Псковскую губернию в 1824–1826 годах.

При оформлении выставки использованы интерактивные элементы: карта Псковской губернии, на которой посетители могут самостоятельно обозначить места, где бывал поэт, и макет генеалогического древа Ганнибалов, который даёт возможность ознакомиться с родословной А. С. Пушкина. Размещённые на специальных стойках фотоальбомы расскажут о Пушкинских праздниках поэзии прошлых лет.

Выставка подготовлена при поддержке фонда «История Отечества» и Российского исторического общества.

Мероприятие пройдёт 17 июня в фойе на первом этаже библиотеки (улица Профсоюзная, 2), начало в 16:00.