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Александр Котов – о выпускниках программы «Герои земли Псковской»: Они обладают уникальным сочетанием боевого опыта и современных знаний

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, подводя итоги первого выпуска образовательной программы «Герои земли Псковской», направленной на интеграцию участников СВО в гражданскую жизнь, обратил внимание на вовлечённость её участников в процесс освоения новых компетенций.

Александр Котов. Фото: ПАИ

«Наши выпускники обладают уникальным сочетанием боевого опыта и современных знаний. Эти люди – настоящие патриоты, они проявили себя в экстремальных испытаниях и сейчас в гражданской жизни хотят работать на благо своей страны. Эта программа, с одной стороны, позволяет ветеранам СВО найти себя, а с другой – используя их уникальный опыт и потенциал, укрепить эффективность системы управления», – приводит слова Александра Котова пресс-служба регионального парламента.

Председатель Законодательного Собрания Псковской области выразил убеждение, что образовательный проект должен быть продолжен.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.

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