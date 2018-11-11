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Общество

Лучший сыр в мире определили специалисты

В Норвегии на международном конкурсе сыроваров World Cheese Awards специалисты выбрали лучшие марки сыра в мире. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на издание Euromag, всего эксперты выбирали из 3 тыс. 472 сортов, которые представили сыроварни 41 страны.

По итогам конкурса, первую строчку занял норвежский сыр Фанауст (Fanaost), который производят под Бергеном. Второе место у традиционного коричневого козьего сыра Хельфейт (Helfeit).

Отмечается, что сыры оценивали по множеству параметров, в числе которых внешний вид, качество корочки, а также основные характеристики (содержание влаги, жира, цвет, консистенция) и вкус.

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