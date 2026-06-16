Организацию нового пешеходного перехода на улице Алёхина рассмотрят в Пскове

17:49, 16 июня 2026, ПАИ

Новый пешеходный переход может появиться на улице Алёхина в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Возможность обустройства пешеходного перехода на улице Алёхина рассмотрели на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое прошло 16 июня в Пскове.

Для детального изучения ситуации будет организован рабочий выезд специалистов.

На заседании также обсуждалось изменение схемы организации дорожного движения на сложных участках. Внимание уделено перекрёстку Рижского проспекта и улицы Рокоссовского, а также пересечению улиц Рокоссовского и Коммунальной.