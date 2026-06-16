Схема движения может измениться на перекрёстке Рокоссовского и Коммунальной в Пскове

17:44, 16 июня 2026, ПАИ

Изменение схемы движения по полосам на пересечении улиц Рокоссовского и Коммунальной обсудили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Предложение предусматривает при движении со стороны улицы Печорской организовать три полосы: левую – для поворота налево на Рокоссовского в сторону Рижского проспекта, две полосы – для движения прямо, из правой также можно будет выполнить поворот направо на улицу Рокоссовского в сторону улицы Байкова.

Это предложение будет направлено на доработку в межведомственную рабочую группу, добавил глава Пскова.