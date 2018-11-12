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Общество

Найден новый элемент таблицы Менделеева

Сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) готовы осуществить первый пуск научной установки «Фабрика СТЭ» для синтеза новых сверхтяжелых химических элементов и исследований недавно открытых, сообщает газета «Известия».

Центральной частью «фабрики» является ускоритель заряженных частиц циклотрон DC-280, сообщил академик РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова ОИЯИ Юрий Оганесян.

«Что касается первого пуска ускорителя, то у нас их будет два: один физический, другой химический. Физический пуск комплекса будет осуществлен по результатам первого эксперимента. Дальше состоится инаугурация нового комплекса», — сказал специалист. Кроме того, ученый рассказал об открытии 118-го элемента таблицы Менделеева — оганесоне.

«Самому 118-му элементу в таблице Д. И. Менделеева уготовлено место в последней группе благородных газов. Он замыкает седьмой ряд таблицы элементов. В какой степени он будет проявлять свойства благородного газа, нам пока неизвестно», — сказал Оганесян.

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