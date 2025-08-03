В Пушкиногорском округе отпраздновали День деревни Поляне в честь Ильи-пророка

22:39, 02 августа 2025, ПАИ

День деревни Поляне отпраздновали в Пушкиногорском муниципальном округе сегодня, 2 августа, сообщила главы округа Оксана Филиппова.

2 августа был выбран жителями в честь Ильи-пророка – одного из самых почитаемых православных святых. Ранее в этих местах располагалась Покровская церковь с Ильинским пределом.

Деревня Поляне считается одним из древнейших поселений района: погост Поляне, как центр Полянской губы Вороночского уезда, впервые упоминается в Писцовых книгах 1585–1587 годов. В XIX веке усадьбой владел известный род П. П. Коновницына, героя Отечественной войны 1812 года.

Кроме того, эти земли связаны с именами двух Героев Советского Союза – Бориса Александровича Михайлова и Ивана Егоровича Захарова, родившихся в этих местах.

Сегодня Поляне – небольшая деревня в составе СП «Велейская волость», где в основном проживают люди старшего поколения. На праздник собрались как местные жители, так и те, кто живёт в других населённых пунктах, но приезжает навестить своих родных.

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова поздравила присутствующих и пожелала мира и благополучия.