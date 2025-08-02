На арт-медиацию в библиотеке имени Курбатова приглашают псковичей

22:10, 02 августа 2025, ПАИ

Мероприятие в формате арт-медиации – нового и увлекательного способа знакомства с искусством через диалог и живое общение – состоится в актовом зале библиотеки имени Курбатова 5 августа в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Псковские художники, члены регионального отделения Творческого союза художников России, встретятся с гостями выставки, чтобы вместе обсудить картины и музыку, которая их вдохновляет. Музыка и живопись в рамках арт-медиации будут представлены как неразрывно связанные формы искусства, способные пробуждать самые разные эмоции и переживания.

Уникальный фонд пластинок библиотеки позволит участникам послушать музыкальные произведения, подобранные специально для сопровождения выставки и бесед с художниками. Посетителей ждёт особая атмосфера – слушать живопись и любоваться музыкой вживую, отмечают организаторы.

Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация.