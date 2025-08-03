В Пскове в дендропарке прошёл фестиваль красок

23:30, 02 августа 2025, ПАИ

Фестиваль красок прошёл а дендропарке в Пскове сегодня, 2 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие началось в 15:00 и привлекло горожан и гостей города. Второй день фестиваля состоится завтра, 3 августа.

Организаторы отметили, что фестиваль дарит живое общение, сотни улыбок и залпы красок. Для безопасности вход со своими красками запрещён, но их можно приобрести на месте.

Вход на мероприятие свободный.