Жительница Плюсского округа вырастила гигантскую морковь

22:50, 02 августа 2025, ПАИ

Жительница Плюсского муниципального округа Юлия Богданова вырастила морковь гигантских размеров, которую она назвала «Пятница». Об этом пишет газета «Плюсский край».

Растение сорта Манпукуджи (Manpukuji) – один из самых длинных в мире сортов моркови и родом из Японии.

«Я назвала её Пятница. Эту морковь я посеяла в пятницу, 13-го декабря 2024 года. Она росла на городской лоджии в трубе под хорошим освещением с органо-минеральными подкормками. Я ожидала более длительной вегетации, но в мае она неожиданно выдала в зелёной кроне сердечко и зацвела и... перестала расти. Из-за семян было принято решение оставить её в трубе. И вот семена вызрели. Мы привезли её на дачу и вскрыли. Ещё несколько морковок растут у меня, две из них на даче», – поделилась Юлия Богданова.

Ранее сообщалось, что полукилограммовый помидор вырастил глава Порховского округа.