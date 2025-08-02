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Общество

Жительница Плюсского округа вырастила гигантскую морковь

Жительница Плюсского муниципального округа Юлия Богданова вырастила морковь гигантских размеров, которую она назвала «Пятница». Об этом пишет газета «Плюсский край».

Фото: Юлия Богданова

Растение сорта Манпукуджи (Manpukuji) – один из самых длинных в мире сортов моркови и родом из Японии.

«Я назвала её Пятница. Эту морковь я посеяла в пятницу, 13-го декабря 2024 года. Она росла на городской лоджии в трубе под хорошим освещением с органо-минеральными подкормками. Я ожидала более длительной вегетации, но в мае она неожиданно выдала в зелёной кроне сердечко и зацвела и... перестала расти. Из-за семян было принято решение оставить её в трубе. И вот семена вызрели. Мы привезли её на дачу и вскрыли. Ещё несколько морковок растут у меня, две из них на даче», – поделилась Юлия Богданова.

Ранее сообщалось, что полукилограммовый помидор вырастил глава Порховского округа.

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