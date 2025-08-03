Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пушкиногорье прошёл вечер балета в память о Геннадии Селюцком при участии солистов Большого театра Беларуси

Вечер балета с участием солистов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, посвящённый памяти Геннадия Селюцкого, прошёл в Пушкинских Горах сегодня, 2 августа. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своём Telegram-канале.

Telegram-канал главы Пушкиногорского муниципального округа Оксаны Филипповой

Глава округа поделилась впечатлениями от культурного события: «Это не просто яркое культурное событие, а что-то особенное, музыкальное и воздушно-парящее».

Оксана Филиппова выразила благодарность артистам за их мастерство, а также всем организаторам, директору Пушкинского заповедника Георгию Василевичу – за возможность прикоснуться к величайшему искусству балета, культурного наследия, которое всегда было и остаётся гордостью России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 августа 2025

Фестиваль водных фонариков в Пскове
02 августа 2025

В Пскове в дендропарке прошёл заключительный день фестиваля водных фонариков
02 августа 2025

В Пскове в дендропарке прошёл фестиваль красок
02 августа 2025

«Россети Северо-Запад» восстановили основную линию электроснабжения в Псковской и Новгородской областях
02 августа 2025

В Пушкиногорье прошёл вечер балета в память о Геннадии Селюцком при участии солистов Большого театра Беларуси
02 августа 2025

Жительница Плюсского округа вырастила гигантскую морковь
02 августа 2025

В Пушкиногорском округе отпраздновали День деревни Поляне в честь Ильи-пророка
02 августа 2025

На арт-медиацию в библиотеке имени Курбатова приглашают псковичей

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...