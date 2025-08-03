В Пушкиногорье прошёл вечер балета в память о Геннадии Селюцком при участии солистов Большого театра Беларуси

23:10, 02 августа 2025, ПАИ

Вечер балета с участием солистов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, посвящённый памяти Геннадия Селюцкого, прошёл в Пушкинских Горах сегодня, 2 августа. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своём Telegram-канале.

Глава округа поделилась впечатлениями от культурного события: «Это не просто яркое культурное событие, а что-то особенное, музыкальное и воздушно-парящее».

Оксана Филиппова выразила благодарность артистам за их мастерство, а также всем организаторам, директору Пушкинского заповедника Георгию Василевичу – за возможность прикоснуться к величайшему искусству балета, культурного наследия, которое всегда было и остаётся гордостью России.