Персональная фотовыставка студентки Псковского колледжа искусств откроется 12 ноября

09:30, 12 ноября 2018, ПАИ

Открытие персональной фотовыставки студентки 4-го курса специализации «Фото- и видеотворчество» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Светланы Макарычевой состоится 12 ноября в 12:30 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20).

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, в экспозиции будет представлено более двадцати работ в жанре пейзаж. «Яркие краски прослеживаются почти в каждой фотографии. На снимках можно видеть закаты Псковской и Вологодской области. Контраст дня и ночи дает возможность расширить горизонты восприятия и показать, как день плавно переходит в ночь», - отметили в колледже.

Автор убеждена, что природа способна воодушевить зрителя, обратить его внимание на красоту окружающего мира и вдохновить на творческие свершения.

В программе открытия выставки: рассказ автора о своем творчестве, презентация работ и творческие номера. Вход на открытие выставки свободный.