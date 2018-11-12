0
10:39
Стартовал финальный этап конкурса «Великие имена России»
10:18
Девять жизней
09:10
Найден новый элемент таблицы Менделеева
22:20
Персональная выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова состоялась в рамках PARIS PHOTO 2018
18:04
На здании нижегородского бассейна «отреставрировали» советскую мозаику
17:34
Сильный ветер и мокрый снег прогнозируется 12 ноября в Псковской области
13:06
Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове
Еще новости
Общество

Персональная фотовыставка студентки Псковского колледжа искусств откроется 12 ноября

Открытие персональной фотовыставки студентки 4-го курса специализации «Фото- и видеотворчество» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Светланы Макарычевой состоится 12 ноября в 12:30 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20).

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, в экспозиции будет представлено более двадцати работ в жанре пейзаж. «Яркие краски прослеживаются почти в каждой фотографии. На снимках можно видеть закаты Псковской и Вологодской области. Контраст дня и ночи дает возможность расширить горизонты восприятия и показать, как день плавно переходит в ночь», - отметили в колледже.

Автор убеждена, что природа способна воодушевить зрителя, обратить его внимание на красоту окружающего мира и вдохновить на творческие свершения.

В программе открытия выставки: рассказ автора о своем творчестве, презентация работ и творческие номера. Вход на открытие выставки свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стартовал финальный этап конкурса «Великие имена России»
12 ноября 2018
Стартовал финальный этап конкурса «Великие имена России»
Найден новый элемент таблицы Менделеева
12 ноября 2018
Найден новый элемент таблицы Менделеева
Персональная выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова состоялась в рамках PARIS PHOTO 2018
11 ноября 2018
Персональная выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова состоялась в рамках PARIS PHOTO 2018
На здании нижегородского бассейна «отреставрировали» советскую мозаику
11 ноября 2018
На здании нижегородского бассейна «отреставрировали» советскую мозаику
Сильный ветер и мокрый снег прогнозируется 12 ноября в Псковской области
11 ноября 2018
Сильный ветер и мокрый снег прогнозируется 12 ноября в Псковской области
Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове
11 ноября 2018
Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове
Праздник «Маленький чемпион» стартовал в Пскове
11 ноября 2018
Праздник «Маленький чемпион» стартовал в Пскове
Экономисты России отмечают свой профессиональный праздник
11 ноября 2018
Экономисты России отмечают свой профессиональный праздник

Идет загрузка...