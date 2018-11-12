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Общество

Администрация гуманитарного лицея Пскова передумала запирать здание школы на время уроков

Руководство Гуманитарного лицея Пскова (15-я школа) учло «многочисленные просьбы» родителей школьников и приняло решение не запирать двери школы во время уроков «в целях соблюдения норм пожарной безопасности», как планировалось ранее. Как стало известно Псковскому агентству информации, соответствующее объявление образовательное учреждение разослало родителям учеников через сервис «Электронный дневник».

Однако с 12 ноября в школе действуют дополнительные защитные меры: в целях соблюдения норм антитеррористической безопасности родителям «запрещается вход в лицей, даже в фойе». Руководство лицея просит родителей провожать детей до ворот или крыльца и не входить в учреждение, а после уроков ожидать детей на улице около ворот. «В бухгалтерию пропускать родителей также не будут», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с вводом дополнительных защитных мер Гуманитарный лицей Пскова будет запираться на время уроков.

Начальник городского управления образования Анна Кузыченко, комментируя эту инициативу, заявила, что администрация лицея не уведомляла ее о принятом решении. Однако пояснила Псковскому агентству информации, что руководитель образовательной организации обладает автономностью при принятии подобных решений.

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