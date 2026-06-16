Воспитанники детской школы искусств создали иллюстрации к книге об оккупации Пскова

12:26, 16 июня 2026, ПАИ

Воспитанники детской школы искусств создали иллюстрации к книге об оккупации Пскова, сообщили ПАИ в Госархиве Псковской области.

Их представят 18 июня в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области. В этот день в экспозиционном пространстве пройдет мероприятие, посвященное 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны – Дню памяти и скорби. Оно получило свое название по книге Евгения Борисова «Ольгинский мост», в которой он рассказывает о жизни в оккупированном Пскове.

В программе мероприятия: презентация, открывающая страницы жизни и творчества Евгения Борисова, выставка рисунков юных художников, мини-экскурсия «Оккупированный Псков глазами ребенка» по частично измененной и дополненной новыми архивными документами экспозиции музея. В основу экскурсии легли детские впечатления Евгения Борисова, которому на момент начала оккупации было 9 лет, а также архивные документы и воспоминания очевидцев.

В экспозиции музея появились архивные документы о повседневной жизни оккупированного Пскова – о школьном образовании в период оккупации, о работе рынка и барахолки. Дополнили экспозицию швейная машинка с интересной историей и 3D-модель Ольгинского моста, созданная детским технопарком «Кванториум Псков».

Посмотреть экспонаты, архивные документы и детские рисунки, услышать новую экскурсию можно с 19 июня по 31 июля по адресу: Псков, улица Ленина, 3.

Запись по телефону: 8 (8112) 22-00-45.

Режим работы музея: понедельник – пятница с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной.