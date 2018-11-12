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Политика

Михаил Ведерников поблагодарил однопартийцев за результативную работу в Единый день голосования

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил единороссов за честную, активную и результативную работу в Единый день голосования, 9 сентября. Об этом с XXIV конференции Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

«Мы с вами впервые в таком составе встречаемся после 9 сентября. Прошло 26 избирательных кампаний, мы показали очень достойный результат и доказали, что у нас, как у единой компанды профессионалов, есть силы добиваться высоких результатов», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также обратил внимание на особый запрос на поддержание имиджа «Единой России» и отметил, что за прошедший год «проведен вдумчивый и тщательный аудит для распредельния возожностей партии». «Сейчас, после общей реструктуризации, подходим к формированию бюджета», - добавил он.

Михаил Ведерников напомнил, что ожидаются еще корректировки цифр бюджета в связи с поступлением средств в размере 5 млрд рублей из федерального центра.

«Уверен, что общими усилиями сохраним набранный темп и выйдем на новый этап развития», - подытожил губернатор, упомянув о шести кампаниях по выборам глав районов в 2019 году. 

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