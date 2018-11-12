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Общество

Жителям Куньи напомнили о мерах противопожарной безопасности

12 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели профилактический рейд в поселке Кунья с целью разъяснения гражданам основных требований пожарной безопасности в быту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, в том числе посещены многоквартирные дома, с гражданами проведены инструктажи в области пожарной безопасности. Распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту».

Особое внимание было уделено тем домовладельцам, в чьих домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование. Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям поселка напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Куньинского района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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