Жителям Куньи напомнили о мерах противопожарной безопасности

20:06, 12 ноября 2018, ПАИ

12 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели профилактический рейд в поселке Кунья с целью разъяснения гражданам основных требований пожарной безопасности в быту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, в том числе посещены многоквартирные дома, с гражданами проведены инструктажи в области пожарной безопасности. Распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту».

Особое внимание было уделено тем домовладельцам, в чьих домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование. Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям поселка напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Куньинского района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.